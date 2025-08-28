День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:29

Бородин назвал причину оправданий Шнурова за отказ от помощи бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин допустил наличие у Шнурова второго гражданства

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова может быть второе гражданство, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, именно поэтому музыкант ищет оправдания для отказа финансово помогать участникам специальной военной операции.

Мы сделали выводы, что Шнуров сейчас, возможно, переживает за свою недвижимость в странах НАТО. Допускаю, что у него есть второе гражданство, и, соответственно, он [с помощью видео от бойцов СВО] пытается сейчас дать нам понять, что якобы он кому-то помогает. Только непонятно кому, — сказал Бородин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов призвал проверить Шнурова после его отказа от помощи бойцам специальной военной операции. По словам политика, сейчас многие музыканты помогают военным гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны, и в целом поддерживают страну.

До этого Шнуров в нецензурных выражениях заявил, что многие бойцы СВО ничего не слышали о Бородине, выступающем от их имени. Так он прокомментировал призыв отменить концерты «Ленинграда» из-за якобы отказа ее фронтмена финансово помочь солдатам.

Сергей Шнуров
знаменитости
Виталий Бородин
музыканты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
