28 августа 2025 в 15:34

На Кубани неделю ищут «женщину-дюймовочку» после возможного похищения

Полиция Кубани ищет 145-сантиметровую женщину на фоне возможного похищения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители Кубани неделю ищут 36-летнюю женщину, которую прозвали Дюймовочкой из-за ее миниатюрного роста, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, в четверг, 21 августа, россиянка уехала на своей машине из дома в станице Воронежской. 145-сантиметровая женщина не вернулась обратно, в результате чего заподозрили похищение.

Мать и дочь россиянки обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что подозрительный двухметровый мужчина находился рядом с машиной пропавшей.

Выяснилось, что это 51-летний гражданин, который также исчез. Обоих разыскивают, а найти удалось только машину женщины, где лежали колесо и лопата. Не исключено, что россиянка могла состоять с этим мужчиной в отношениях.

Ранее в Хабаровском крае суд заключил под стражу двух жителей района имени Лазо, которых обвинили в похищении и избиении 13-летнего школьника. Подростка насильно увезли на мотоцикле и удерживали в доме, где он получил многочисленные травмы.

