БПЛА изуродовал россиянину лицо и руки Гладков сообщил, что при атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал водитель

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ ударили по селу Борисовка. По словам главы региона, водитель «Газели» получил ранения лица, рук и ног.

В селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована «Газель». Ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения «Орлан» вывезли и передали бригаде скорой помощи, — отметил Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.

Глава Чувашии Олег Николаев до этого заявил об атаке украинских беспилотников. Согласно его данным, в атаке участвовали два дрона. Один из них врезался в крышу здания АО «ВНИИР», где производство было остановлено еще после июньского удара. Второй беспилотник поразил строящийся склад на Лапсарском проезде.