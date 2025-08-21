Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:43

Военэксперт раскрыл значение массированных ударов по НПЗ Украины

Военэксперт Дандыкин: удары по НПЗ Украины срывает ротацию ВСУ в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удары по НПЗ и нефтехранилищам Украины не позволяют ВСУ вовремя проводить ротацию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, необходимо также вывести из строя железнодорожные узлы Украины для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Удары по нефтяным резервуарам, терминалам, хранилищам, НПЗ лишает ВСУ топлива, снижает боеспособность армии Украины. Значит не смогут провести ротацию, не перебросят войска. Надо еще бить по трансформаторами, железнодорожным узлам Украины, так как ВСУ пытаются делать с нами. Сейчас крупнейший транспортный железнодорожный узел, особенно на Харьковском направлении, расположен в Купянске, — отметил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаил Одесской области. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Также FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России уточнили, что российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

НПЗ
Украина
Россия
ВСУ
СВО
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
