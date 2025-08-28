День знаний — 2025
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле

Турагент Ансталь: без пересадки в Стамбуле можно улететь в ОАЭ, Таиланд и Катар

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут добраться до ОАЭ, Таиланда и Катара без пересадки в аэропорту Стамбула, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, данная воздушная гавань является ближайшим транзитным пунктом для граждан России, которые летят в европейские страны, например Испанию, Италию и Францию.

Турция, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы — данные направления не требуют пересадки в Стамбуле. Еще Армения, Грузия, Бахрейн, Катар, Белоруссия. Вариантов много. Также Узбекистан и другие популярные направления путешествий. Пересадки нужны, если речь идет о Европе: Италия, Франция, Испания. Стамбул для России — ближайший пункт для пересадки, — сказала Ансталь.

Ранее директор туристической компании Ксения Переина назвала Стамбул одним из лучших направлений для культурного туризма в сентябре. Из плюсов этого турецкого города она назвала его дешевизну по сравнению с Европой, а также большое количество достопримечательностей: Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Гранд-базар и Египетский рынок.

