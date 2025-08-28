Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации Пашинян: Ереван и Баку обсудят детали достигнутых соглашений в сентябре

Армения и Азербайджан уже в сентябре начнут обсуждать детали соглашений, которые были достигнуты 8 августа в Вашингтоне, заявил в ходе брифинга армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, моменты, которые будут обсуждаться, «не должны противоречить провозглашенным принципам». Трансляцию брифинга вело агентство Armenpress на своем YouTube-канале.

В сентябре мы начнем обсуждать детали, которые, однако, не могут противоречить провозглашенным принципам, — подчеркнул политик.

Ранее Пашинян заявил, что установление мира с Азербайджаном не означает отсутствия нерешенных вопросов между сторонами. Премьер уточнил, что мир достигнут, и его нужно беречь, но вместе с тем сохраняются проблемы, требующие обсуждения.

До этого Пашинян сообщил, что в рамках саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Пекине у него запланированы контакты с президентом России Владимиром Путиным. Политик также анонсировал свой отдельный визит в РФ в конце сентября. Саммит ШОС пройдет в китайской столице с 31 августа по 1 сентября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. Помимо всего прочего, Пашинян и Алиев подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.