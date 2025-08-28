День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:09

Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Выборгском районе Санкт-Петербурга хулигана, разбившего стеклянной бутылкой окно в трамвае, объявили в розыск, пишет Neva.Today. Сумма ущерба составила 301 тысячу рублей.

По данным правоохранителей, на одной из остановок из салона общественного транспорта вышла компания молодых людей. Неизвестные показали водителю неприличные знаки, а после один из них бросил в правое боковое окно трамвая бутылку.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело. Его подозревают в хулиганстве с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения.

Ранее житель Санкт-Петербурга разбил окно и пробрался в парикмахерскую на Садовой улице. В салоне он самостоятельно побрился.

хулиганы
трамваи
транспорт
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.