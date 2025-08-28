Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей

Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга хулигана, разбившего стеклянной бутылкой окно в трамвае, объявили в розыск, пишет Neva.Today. Сумма ущерба составила 301 тысячу рублей.

По данным правоохранителей, на одной из остановок из салона общественного транспорта вышла компания молодых людей. Неизвестные показали водителю неприличные знаки, а после один из них бросил в правое боковое окно трамвая бутылку.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело. Его подозревают в хулиганстве с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения.

Ранее житель Санкт-Петербурга разбил окно и пробрался в парикмахерскую на Садовой улице. В салоне он самостоятельно побрился.