28 августа 2025 в 08:52

В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ

В Ростовской области из-за риска детонации БПЛА эвакуировали 89 жителей села

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское в Ростовской области и повредили электропроводку, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, властям пришлось эвакуировать 89 человек. Такое решение обусловлено угрозой детонации боевой части БПЛА.

Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей, — говорится в сообщении.

Как уточнил Слюсарь, большая часть эвакуированных жителей временно разместились у родных и близких. Еще 12 человек, среди которых двое детей, находятся в развернутом пункте временного размещения.

Место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы, — добавил глава региона.

Ранее в Самарской области были задержаны 10 поездов из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Кроме того, отменены три пригородных рейса. Максимальное время задержки составило более двух часов.

