Ореховый Спас 29 августа: красивые открытки с поздравлениями
Открытки и картинки для онлайн-поздравлений на Ореховый Спас 29 августа
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ореховый Спас, отмечаемый 29 августа, завершает череду летних Спасов и связан с почитанием Нерукотворного образа Христа, возникшего благодаря чудесному исцелению царя Авгаря через полотенце с запечатленным ликом Спасителя. В народе этот день также называют Хлебным или Холщовым Спасом: традиционно освящают первый хлеб из нового урожая, орехи и торгуют домоткаными холстами, а собранные плоды используют для зимних запасов и целебных обрядов. Приметы праздника гласят: вкус первого ореха предскажет будущее, а гроза в этот день сулит теплую осень.
Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Любую из этих открыток в MАХ, WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.