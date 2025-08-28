Ореховый Спас, отмечаемый 29 августа, завершает череду летних Спасов и связан с почитанием Нерукотворного образа Христа, возникшего благодаря чудесному исцелению царя Авгаря через полотенце с запечатленным ликом Спасителя. В народе этот день также называют Хлебным или Холщовым Спасом: традиционно освящают первый хлеб из нового урожая, орехи и торгуют домоткаными холстами, а собранные плоды используют для зимних запасов и целебных обрядов. Приметы праздника гласят: вкус первого ореха предскажет будущее, а гроза в этот день сулит теплую осень.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Ореховый Спас 29 августа: красивые открытки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа: красивые открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа: красивые картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа: открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа: красивые открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа: открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые открытки и картинки онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые открытки и картинки для поздравлений онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый Спас 29 августа — красивые открытки и картинки для онлайн-поздравлений Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любую из этих открыток в MАХ, WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.