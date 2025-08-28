День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:51

Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера

Шахтера засыпало горной породой во время бурения в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной породы на шахте АО «Артемовский рудник», в результате чего погиб 30-летний гражданин Узбекистана, соответствующую информацию распространила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 26 августа во время проведения буровых работ.

В момент обрушения в шахте находились 48 человек, среди которых был гражданин Узбекистана. Он оказался под завалами и получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка соблюдения работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В мероприятиях участвуют сотрудники инспекции труда и представители Ростехнадзора.

Ранее суд вынес приговоры главному инженеру и управляющему директору рудника «Пионер» Денису Черникову и Алексею Бирюкову. Оба фигуранта получили по 5,5 года колонии за аварию, произошедшую в марте прошлого года, в результате которой погибли 13 горняков. Авария на золотодобывающем руднике «Пионер» случилась 18 марта 2024 года. Причиной стало разрушение охранного целика под чашей карьера, что привело к прорыву обводненных масс в подземные выработки. Вода и горная порода полностью заполнили шахту.

До этого на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате которого двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Все горняки, находившиеся в шахте, были подняты на поверхность. Причиной обрушения стенки выработки стал горный удар.

шахты
Узбекистан
Красноярский край
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Удары по Киеву сегодня, 28 августа: что известно, где еще атаковали Украину
Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.