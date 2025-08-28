Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера Шахтера засыпало горной породой во время бурения в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной породы на шахте АО «Артемовский рудник», в результате чего погиб 30-летний гражданин Узбекистана, соответствующую информацию распространила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 26 августа во время проведения буровых работ.

В момент обрушения в шахте находились 48 человек, среди которых был гражданин Узбекистана. Он оказался под завалами и получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка соблюдения работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В мероприятиях участвуют сотрудники инспекции труда и представители Ростехнадзора.

Ранее суд вынес приговоры главному инженеру и управляющему директору рудника «Пионер» Денису Черникову и Алексею Бирюкову. Оба фигуранта получили по 5,5 года колонии за аварию, произошедшую в марте прошлого года, в результате которой погибли 13 горняков. Авария на золотодобывающем руднике «Пионер» случилась 18 марта 2024 года. Причиной стало разрушение охранного целика под чашей карьера, что привело к прорыву обводненных масс в подземные выработки. Вода и горная порода полностью заполнили шахту.

До этого на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате которого двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Все горняки, находившиеся в шахте, были подняты на поверхность. Причиной обрушения стенки выработки стал горный удар.