27 августа 2025 в 12:47

Планы по отправке военных на Украину привели жителей Европы в негодование

WSJ: общественность негативно восприняла планы ЕС по отправке военных на Украину

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Планы европейских стран по развертыванию воинских контингентов на Украине встречают негативное отношение как со стороны общественности и населения, пишет Wall Street Journal. По данным источника, многие лидеры ЕС столкнулись с «неудобным фактом». Многие избиратели категорически не поддерживают миссии, которые могут подвергнуть их солдат риску.

Издание отмечает, что восточноевропейские государства не желают отвлекать военные силы от своих собственных границ, которые являются восточным флангом НАТО. Значительное сопротивление этим планам наблюдается также в Италии и Германии, где ситуация осложняется историческим наследием Второй мировой войны.

В Германии против отправки военнослужащих в Украину выступают не только правящая Социал-демократическая партия, но и оппозиционные силы как крайне правого, так и крайне левого фланга. Общественное мнение также демонстрирует устойчивый отказ от подобного участия: опрос Insa, проведенный на прошлой неделе, показал, что 56% респондентов не одобряют немецкое военное присутствие, что превышает показатели весенних опросов.

Даже во Франции, которая является одним из главных сторонников ввода контингента, поддержка общественности напрямую зависит от достижения мирного договора, а не простого прекращения огня. Аналитики напомнили, что Италия и Польша уже заявили о своем нежелании отправлять войска.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер объяснил, почему отправка военных не поможет Украине. По его мнению, это нецелесообразно без участия США.

Европа
Украина
военные
общественность
