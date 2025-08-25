В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине Зедер: присутствие военных ФРГ на Украине не имеет смысла без США

Размещение немецких военных на Украине в случае мирного урегулирования конфликта нецелесообразно без участия США, сообщил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью телеканалу ARD. По словам политика, любые решения в этом направлении не будут предусматривать присутствия военных НАТО.

На мой взгляд, этот вопрос не возникает, поскольку любое решение, независимо от того, как обстоят дела с Россией, определенно не будет предусматривать военных НАТО, — отметил Зедер.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

Также вице-президент заявил о гибкости российской стороны на переговорах по урегулированию конфликта. Вместе с этим он отметил, что США также добросовестно ведут переговорный процесс одновременно и с Россией, и с Украиной, прикладывая усилия для прекращения боевых действий. Таким образом политик ответил на вопрос о том, манипулирует ли Москва Вашингтоном.