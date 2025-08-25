Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 03:23

В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине

Зедер: присутствие военных ФРГ на Украине не имеет смысла без США

НАТО НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размещение немецких военных на Украине в случае мирного урегулирования конфликта нецелесообразно без участия США, сообщил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью телеканалу ARD. По словам политика, любые решения в этом направлении не будут предусматривать присутствия военных НАТО.

На мой взгляд, этот вопрос не возникает, поскольку любое решение, независимо от того, как обстоят дела с Россией, определенно не будет предусматривать военных НАТО, — отметил Зедер.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

Также вице-президент заявил о гибкости российской стороны на переговорах по урегулированию конфликта. Вместе с этим он отметил, что США также добросовестно ведут переговорный процесс одновременно и с Россией, и с Украиной, прикладывая усилия для прекращения боевых действий. Таким образом политик ответил на вопрос о том, манипулирует ли Москва Вашингтоном.

Германия
Украина
США
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске
Иран заявил о планах на поставки российской газа
Российские бойцы заняли остров в Херсоне
Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах
В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине
Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему
Мерц признал экономический кризис в Германии
Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ к Константиновке
Дети в Запорожье подняли флаг нацистской Германии в День независимости
Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма
Часть Сум осталась без электричества
Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая
Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.