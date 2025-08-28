День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:56

Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео

Ночью 28 августа ВСУ с помощью беспилотников атаковали Самару, взрывы были слышны на юге города. Кадры последствий налета украинских дронов появились в распоряжении NEWS.ru. По словам местных жителей, первые хлопки раздались в районе 02:20 по московскому времени.

На кадрах видно, как за одной из многоэтажек поднимается густой черный дым. Очевидцы отмечают, что дороги рядом с местом ЧП перекрыты. Предполагается, что целью украинской атаки могло стать одно из предприятий на окраине Самары.

На фоне произошедшего к жителям Самарской области обратился губернатор Вячеслав Федорищев. Он подтвердил, что на регион была совершена атака украинских дронов. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны и оперативные службы. В местном аэропорту пришлось ввести временные ограничения, также в целях безопасности ограничена работа мобильного интернета.

Из-за ночной атаки в Самарской области задерживаются 10 поездов. Три пригородных рейса отменены из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Как уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, максимальное время задержки оставляет более двух часов.

Самара
беспилотники
атаки
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Удары по Киеву сегодня, 28 августа: что известно, где еще атаковали Украину
Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.