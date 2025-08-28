Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео

Ночью 28 августа ВСУ с помощью беспилотников атаковали Самару, взрывы были слышны на юге города. Кадры последствий налета украинских дронов появились в распоряжении NEWS.ru. По словам местных жителей, первые хлопки раздались в районе 02:20 по московскому времени.

На кадрах видно, как за одной из многоэтажек поднимается густой черный дым. Очевидцы отмечают, что дороги рядом с местом ЧП перекрыты. Предполагается, что целью украинской атаки могло стать одно из предприятий на окраине Самары.

На фоне произошедшего к жителям Самарской области обратился губернатор Вячеслав Федорищев. Он подтвердил, что на регион была совершена атака украинских дронов. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны и оперативные службы. В местном аэропорту пришлось ввести временные ограничения, также в целях безопасности ограничена работа мобильного интернета.

Из-за ночной атаки в Самарской области задерживаются 10 поездов. Три пригородных рейса отменены из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Как уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, максимальное время задержки оставляет более двух часов.