Губернатор Самарской области заявил об атаке беспилотников на регион

Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны и оперативные службы, а в местном аэропорту пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Уважаемые жители Самарской области! Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы, — подчеркнул он.

Помимо всего прочего, в целях безопасности были введены ограничения в работе мобильного интернета, добавил глава региона. Он призвал местных жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что жители Самары слышали более 10 мощных взрывов. По словам очевидцев, первые хлопки раздались в районе 3:20 по местному времени (2:20 мск). Предполагается, что целью атаки ВСУ могло стать одно из предприятий на окраине города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным министерства, украинские дроны атаковали сразу семь регионов России в ночь на 28 августа. Дежурными средствами ПВО сбиты 102 воздушные цели. Большую часть беспилотников, а именно 22, сбили над акваторией Черного моря.