День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 07:50

Губернатор Самарской области заявил об атаке беспилотников на регион

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны и оперативные службы, а в местном аэропорту пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Уважаемые жители Самарской области! Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы, — подчеркнул он.

Помимо всего прочего, в целях безопасности были введены ограничения в работе мобильного интернета, добавил глава региона. Он призвал местных жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что жители Самары слышали более 10 мощных взрывов. По словам очевидцев, первые хлопки раздались в районе 3:20 по местному времени (2:20 мск). Предполагается, что целью атаки ВСУ могло стать одно из предприятий на окраине города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным министерства, украинские дроны атаковали сразу семь регионов России в ночь на 28 августа. Дежурными средствами ПВО сбиты 102 воздушные цели. Большую часть беспилотников, а именно 22, сбили над акваторией Черного моря.

Самарская область
БПЛА
атаки
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Удары по Киеву сегодня, 28 августа: что известно, где еще атаковали Украину
Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.