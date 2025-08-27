В Ростове-на-Дону помогут жильцам поврежденных из-за атаки ВСУ домов

Власти Ростова-на-Дону предоставят временные квартиры жильцам, чьи дома пострадали во время атаки ВСУ, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. По его словам, начал свою работу оперштаб, также организован подомовой обход для оценки ущерба.

Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей, — написал Скрябин.

Ранее в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечается, что в трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, в том числе с переносными лабораториями. Местные жители рассказывают, что перед взрывом слышали характерное жужжание, похожее на звук мотороллера.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили 10 дронов. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома.