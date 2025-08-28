День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 28 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

22 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
Минобороны РФ
атаки
ПВО
