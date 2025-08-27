День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:18

В Британии заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину

Guardian: европейские страны опасаются отправлять военных на Украину из-за США

Европейские страны опасаются отправлять своих военных на Украину, написал эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в своей статье в газете Guardian. По его мнению, этот страх связан с тем, что США могут прекратить обмениваться с ними жизненно важными разведданными.

Европейские правительства, размышляющие над тем, следует ли направлять <…> войска <...>для поддержки Украины, не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные, — написал Тейлор.

Эксперт отметил, что лидеры Европы также сталкиваются с давлением внутри своих стран из-за увеличения помощи Киеву. Тейлор выразил сомнение, что государства континента смогут обеспечить прекращение огня в зоне конфликта.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что планы европейских стран по развертыванию воинских контингентов на Украине встречают негативное отношение как со стороны общественности и населения. По данным источника, многие лидеры ЕС столкнулись с «неудобным фактом». Многие избиратели категорически не поддерживают миссии, которые могут подвергнуть их солдат риску.

