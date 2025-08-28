День знаний — 2025
28 августа 2025 в 06:00

Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами

Нутрициолог Фарисеева: бананы содержат малую часть снижающего депрессию калия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечение депрессии с помощью бананов является мифом, так как эти фрукты содержат лишь 10% суточной нормы калия, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева. Кроме того, по ее словам, установить точную связь между употреблением этого микроэлемента с выработкой серотонина и дофамина не удалось.

Ученые выяснили, что большое количество калия снижает риск развития депрессии. В больших количествах калий содержится, например, в бананах, но даже пять плодов не покроют суточную норму калия в организме. В одном банане содержится только 10% суточной нормы. Исследование носило наблюдательный характер, и точную связь между уровнем калия в организме и повышением выработки дофамина и серотонина установить не удалось, — сказала Фарисеева.

Она объяснила, что мозг человека является сложным механизмом из нервных волокон. По словам Фарисеевой, сигналы от одной клетки к другой передаются при помощи нейромедиаторов, к которым относятся дофамин и серотонин. Нутрициолог уточнила, что для их правильной работы важны многие микроэлементы, в том числе калий, магний, кальций и цинк.

Экспертами, проводившими исследование, было также выяснено, что для поддержания психического здоровья важна не концентрация какого-либо одного минерала, а разнообразное, сбалансированное сочетание всех питательных веществ, — добавила Фарисеева.

Ранее психиатр Алексей Вилков заявил, что осенью нередко обостряются биполярное расстройство, депрессия, а также шизофрения. По его словам, ухудшение самочувствия в этот период связано со снижением солнечной активности.

психика
питание
ученые
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
