Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины

Задержан молодой мужчина, предположительно, кинувший камень в президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия, передает телеканал TN. Уточняется, что молодому человеку 22 года.

Задержан ответственный за то, что бросал камни в президента, ему 22 года, — передают журналисты.

Ранее Хавьер Милей заявил о намерении прекратить использовать оскорбительные выражения в адрес политических оппонентов. Такое решение он объяснил желанием перевести дискуссию в конструктивное русло и сосредоточиться на обсуждении идей. Выяснилось, что за последние 100 дней Милей допустил 611 оскорблений в интервью и соцсетях. Всего же с начала президентства журналисты насчитали более 4000 уничижительных высказываний.

До этого сообщалось, что во время визита в Национальный технологический университет в Альмагро президент Аргентины стал участником неприятного инцидента. После голосования на выборах в законодательный орган Буэнос-Айреса главу государства окружили журналисты, один из которых, случайно или намеренно, ударил его микрофоном.