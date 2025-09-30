Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Живой аргентинец прервал собственные похороны после запоя

Daily Star: мужчина вышел из запоя и объявился на своих похоронах в Аргентине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Аргентине мужчина, которого считали погибшим, неожиданно появился на собственных похоронах, сообщило издание Daily Star. Его родные были шокированы, когда церемонию прощания прервал сам «усопший».

Полиция проинформировала родителей 28-летнего Максимилиано Энрике Акосты из провинции Тукуман, что их сына сбил грузовик, перевозивший сахарный тростник. Мать молодого человека опознала его по предметам одежды и другим личным признакам, после чего 23 сентября в доме семьи началась траурная церемония. В самый разгар похорон на пороге появился сам Акоста, находившийся в полном здравии.

Он заявил своим ошеломленным родственникам и друзьям, что жив. Как выяснилось, мужчина провел несколько дней в состоянии запоя в компании приятелей в соседнем городе. Он вернулся домой после того, как протрезвел, и с удивлением обнаружил, что является главным «героем» собственных похорон.

Тело неизвестного человека, которое семья уже собиралась похоронить, было возвращено для проведения дальнейших экспертиз. Брат аргентинца добавил, что сотрудники морга до этого уже допустили одну ошибку, выдав для опознания не те останки. В настоящее время по данному инциденту проводится служебное расследование, инициированное местной прокуратурой.

Ранее британское издание Mirror сообщало, что неопознанный объект необычного вида упал с неба на территорию частной фермы в Аргентине. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследование для установления происхождения загадочного предмета.

