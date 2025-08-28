День знаний — 2025
Сейте в сентябре! Цветы-жемчужины раскроются уже в апреле! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глоксиния Розалинда — это настоящая жемчужина для ценителей изысканного цветения. Её крупные граммофоны с бархатистыми лепестками нежного розового оттенка способны преобразить любой уголок сада. Многолетник прекрасно чувствует себя в полутени, раскрывая свою красоту без палящего солнца.

Для успешного выращивания важно подготовить рыхлую питательную почву с хорошим дренажем. Посадите клубень в начале сентября, углубив его на 3–5 сантиметров. Обязательно мульчируйте поверхность торфом или мхом для сохранения влаги. Поливайте умеренно тёплой водой, избегая попадания влаги на листья и цветы.

Особое очарование Розалинды — в её продолжительном цветении. При правильном уходе она будет радовать вас волнами роскошных бутонов с конца весны до ранней осени. После отцветания дайте растению перейти в состояние покоя, постепенно сокращая полив. Выкопайте клубни до первых заморозков и храните в прохладном сухом месте до новой весенней посадки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
