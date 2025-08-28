День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:11

В Словакии сделали важное заявление о работе нефтепровода «Дружба»

Министр Сакова сообщила о возобновлении подачи нефти по трубопроводу «Дружба»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, который на прошлой неделе несколько раз подвергся ударам ВСУ, возобновлена, сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она выразила надежду, что Украина больше не будет атаковать магистраль.

Подача нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановлена! Надеюсь, прокачка останется стабильной и атак на энергетическую инфраструктуру больше не будет, — написала Сакова.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что Киев не мог атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с европейскими лидерами. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его союзники постоянно общаются, трудно вообразить, что они не подняли эту тему в диалоге.

Сийярто напомнил, что ЕК в начале 2025 года давала письменные гарантии, что обязуется оберегать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество. Однако после обстрелов нефтепровода организация хранила молчание, добавил он.

Европа
Словакия
нефтепроводы
возобновление работы
трубопровод "Дружба"
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.