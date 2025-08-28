В Словакии сделали важное заявление о работе нефтепровода «Дружба» Министр Сакова сообщила о возобновлении подачи нефти по трубопроводу «Дружба»

Подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, который на прошлой неделе несколько раз подвергся ударам ВСУ, возобновлена, сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она выразила надежду, что Украина больше не будет атаковать магистраль.

Подача нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановлена! Надеюсь, прокачка останется стабильной и атак на энергетическую инфраструктуру больше не будет, — написала Сакова.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что Киев не мог атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с европейскими лидерами. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его союзники постоянно общаются, трудно вообразить, что они не подняли эту тему в диалоге.

Сийярто напомнил, что ЕК в начале 2025 года давала письменные гарантии, что обязуется оберегать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество. Однако после обстрелов нефтепровода организация хранила молчание, добавил он.