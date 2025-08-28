В Совфеде раскрыли, почему у советского образования нет конкурентов

Сенатор Гибатдинов: образование в СССР формировало дисциплину и логику

У советской системы образования до сих пор нет аналогов в мире, таким мнением с NEWS.ru поделился член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, она прививала дисциплину, уважение к науке и отличалась высоким уровнем знаний.

Советская система образования была и остается лучшей в мире. Она обеспечивала высокий уровень знаний, формировала у детей дисциплину, умение мыслить логически и уважать науку и труд. Единые стандарты и сильная база сделали наше государство лидером на международной арене, — заявил сенатор.

Ранее СМИ со ссылкой на Рособрнадзор писали, что в России начата масштабная трансформация системы единого государственного экзамена. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Для каждого экзаменационного задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, в которых изучался соответствующий материал. Данная мера призвана сделать процедуру экзамена более прозрачной и понятной для всех участников образовательного процесса.