01 декабря 2025 в 07:14

В России могут исчезнуть сотни малых городов

ВЦИОМ: сотни малых российских городов могут исчезнуть из-за оттока населения

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Малые города на территории России могут со временем исчезнуть из-за оттока населения, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад ВЦИОМ. Люди меняют место жительства из-за недостаточной инфраструктуры, ограниченных карьерных и образовательных возможностей. При этом, по данным центра изучения общественного мнения, заработная плата не становится решающим фактором.

Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается, — сказано в исследовании.

Ранее сообщалось о кадровом дефиците, который фиксируется в 99% санаторно-курортных организаций России на фоне оттока населения из небольших городов. По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в среднем им не хватает 30–40% сотрудников. По большей части речь идет о среднем медперсонале, а также врачах узкой специализации и работниках питания.

