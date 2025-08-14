Российские санатории столкнулись с острым дефицитом кадров

Кадровый дефицит фиксируется в 99% санаторно-курортных организаций России на фоне оттока населения из небольших городов, передает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. По данным издания, в среднем им не хватает 30–40% сотрудников.

По словам медицинского директора АОТ Михаила Данилова, по большей части речь идет о среднем медперсонале, а также врачах узкой специализации и работниках питания. Труднее всего найти врачей — аллергологов, эндокринологов и иммунологов, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вводится новая система организации санаторно-курортного лечения, которая предусматривает, что родители получат право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в учреждение. Как сообщила депутат Тамара Фролова, изменения направлены на создание более комфортных условий для семей.

До этого председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что дефицит кадров в сегменте такси на данный момент очень заметен, особенно в таких городах, как Санкт-Петербург. Она также обратила внимание на то, что после запрета на работу в такси мигранты могут уйти в сферы, которые менее подконтрольны государству.