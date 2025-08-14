Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:38

Российские санатории столкнулись с острым дефицитом кадров

Российские санатории нуждаются в 30–40% сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кадровый дефицит фиксируется в 99% санаторно-курортных организаций России на фоне оттока населения из небольших городов, передает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. По данным издания, в среднем им не хватает 30–40% сотрудников.

По словам медицинского директора АОТ Михаила Данилова, по большей части речь идет о среднем медперсонале, а также врачах узкой специализации и работниках питания. Труднее всего найти врачей — аллергологов, эндокринологов и иммунологов, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вводится новая система организации санаторно-курортного лечения, которая предусматривает, что родители получат право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в учреждение. Как сообщила депутат Тамара Фролова, изменения направлены на создание более комфортных условий для семей.

До этого председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что дефицит кадров в сегменте такси на данный момент очень заметен, особенно в таких городах, как Санкт-Петербург. Она также обратила внимание на то, что после запрета на работу в такси мигранты могут уйти в сферы, которые менее подконтрольны государству.

санатории
кадры
дефицит
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украина уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Королевская семья Британии: новости, Карл III продает игрушки для взрослых
Силуанов и Белоусов отправятся с Путиным на Аляску
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.