Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:55

Названы неприятные последствия запрета мигрантам работать в такси

Совет по развитию такси предупредил о росте цен при запрете работать мигрантам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При запрете мигрантам работать в такси цены на поездки могут вырасти, предупредила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. В разговоре с NEWS.ru эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге в данном сегменте было занято много приезжих, в отличие от других регионов, которые вводят подобные ограничения.

В Санкт-Петербурге действительно доля мигрантов высокая. А когда желающих уехать больше, а желающих отвезти меньше, здесь, конечно, работают принципы рыночной экономики, и, соответственно, такси будет дорожать. И кроме высокой цены на такси, будет еще увеличиваться ожидание автомобиля. Это экономика, это не мы придумали, можно в книжках экономических почитать. И, к сожалению, такие последствия будут, — пояснила Зарипова.

Эксперт подчеркнула, что дефицит кадров в сегменте на данный момент очень заметный, особенно в таких городах, как Санкт-Петербург. Она также обратила внимание на другую проблему: после запрета на работу в такси мигранты могут уйти в сферы, которые менее подконтрольны государству. По словам Зариповой, сейчас приезжие, работающие в такси, находятся под контролем, так как должны иметь патент, водительские права национального образца, знать русский язык, а также отчислять налоги.

Действительно ли эти граждане соберут вещи и уедут домой либо они пойдут в сферы, не контролируемые государством? В такси высокая квалификация водителя через агрегаторы, мы понимаем, кто за рулем, есть рейтинги, есть проверки. И когда мы из такой системы своими же собственными руками мигрантов отправляем в те сегменты, которые не так хорошо оцифрованы и где нет такой верификации, возникает вопрос, действительно ли мы делаем это исходя из безопасности? — добавила эксперт.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на работу мигрантов в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

мигранты
Россия
такси
цены
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранило взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.