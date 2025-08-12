Названы неприятные последствия запрета мигрантам работать в такси

При запрете мигрантам работать в такси цены на поездки могут вырасти, предупредила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. В разговоре с NEWS.ru эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге в данном сегменте было занято много приезжих, в отличие от других регионов, которые вводят подобные ограничения.

В Санкт-Петербурге действительно доля мигрантов высокая. А когда желающих уехать больше, а желающих отвезти меньше, здесь, конечно, работают принципы рыночной экономики, и, соответственно, такси будет дорожать. И кроме высокой цены на такси, будет еще увеличиваться ожидание автомобиля. Это экономика, это не мы придумали, можно в книжках экономических почитать. И, к сожалению, такие последствия будут, — пояснила Зарипова.

Эксперт подчеркнула, что дефицит кадров в сегменте на данный момент очень заметный, особенно в таких городах, как Санкт-Петербург. Она также обратила внимание на другую проблему: после запрета на работу в такси мигранты могут уйти в сферы, которые менее подконтрольны государству. По словам Зариповой, сейчас приезжие, работающие в такси, находятся под контролем, так как должны иметь патент, водительские права национального образца, знать русский язык, а также отчислять налоги.

Действительно ли эти граждане соберут вещи и уедут домой либо они пойдут в сферы, не контролируемые государством? В такси высокая квалификация водителя через агрегаторы, мы понимаем, кто за рулем, есть рейтинги, есть проверки. И когда мы из такой системы своими же собственными руками мигрантов отправляем в те сегменты, которые не так хорошо оцифрованы и где нет такой верификации, возникает вопрос, действительно ли мы делаем это исходя из безопасности? — добавила эксперт.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на работу мигрантов в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.