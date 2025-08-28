«Начинает сводить с ума»: криминалист о новых признаниях маньяка Попкова

Известный как ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение, признается в новых убийствах девушек ради смены обстановки, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, условия содержания в колонии особого режима для пожизненно осужденных не такие мягкие, как в следственных изоляторах.

Он уже сидит на пожизненном, больше ему не дадут, кроме новых пожизненных. Сидеть в колонии особого режима для пожизненных — это одни условия содержания, а в СИЗО — другие. Выезжать для проверки показаний на местах — это движение, разнообразие, другая обстановка, нет злых собак, которые тебя, образно, за пятки кусают во время прогулки. Нет психопата-сокамерника, который с ума сходит и тебя начинает сводить с ума, — отметил Игнатов.

Эксперт не исключил, что Попков, ради послабления режима, признается в новых преступлениях. По его словам, не факт, что показания Попкова будут правдивыми.

Он и еще будет признавать, еще в чем-нибудь признается. Он может и не убивал кого-то, а просто признается: как зовут, не знает, где закопал точно — не помнит. Просто землю перекопают. Ради смены обстановки. Может ради послабления условий, лишнюю передачку, посылку принять и т. д. Ради улучшений бытовых условий, — подытожил Игнатов.

Ранее ангарский маньяк Михаил Попков по прозвищу Миша Улыбка, которого приговорили к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин. По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на машине на участок территории, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу. Там он встретил двух незнакомых 27-летних девушек.