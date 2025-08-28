День знаний — 2025
«Задушил веревкой»: ангарский маньяк признался еще в двух убийствах

Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин в 2008 году

Ангарский маньяк Михаил Попков

Ангарский маньяк Михаил Попков по прозвищу Миша Улыбка, которого приговорили к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на машине на участок территории, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу. Там он встретил двух незнакомых 27-летних девушек.

В ходе разговора между ними произошла ссора, после чего на почве личной неприязни он задушил потерпевших поочередно веревкой в лесном массиве, — отметили в ведомстве.

Когда тела женщин обнаружили, было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие по нему приостановили, так как не нашли виновных, однако позднее правоохранители установили причастность Попкова к совершению преступления. Свою вину он признал полностью. Расследование продолжается, мужчина остается в иркутском СИЗО.

Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990–2010 годах. На счету маньяка более 80 жертв. Работая в полиции, он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах.

Ранее сообщалось, что медико-санитарная часть не нашла препятствий и противопоказаний для нахождения битцевского маньяка Александра Пичушкина в колонии «Полярная сова». Там он отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства. Сам маньяк просил перевести его в другое исправительное учреждение, ближе к столице, но суд ему отказал.

