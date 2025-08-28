День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 09:39

Дайвер раскрыл тайну исчезновения семьи 67 лет назад

В США обнаружили машину с останками пропавшей в 1958 году семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дайвер Арчер Майо нашел в реке Колумбия в США пропавший 67 лет назад автомобиль марки Ford, сообщает Oregon Live. Внутри машины обнаружили останки Кена и Барбары Мартин, а также их личные вещи, в том числе фотоаппарат с подписью владельца.

Кен Мартин был отцом исчезнувшего в 1958 году семейства. Он с супругой и детьми отправился в сторону каньона реки Колумбия. Семья пропала. Двух младших дочерей нашли через год в реке. Остальных членов семьи не обнаружили. Полиция считала, что Мартины съехали в воду.

Майо услышал об исчезновении семьи Мартинов в 2018 году. Изучив архивы, дайвер узнал, что в реке Колумбия есть выкопанная яма, которая может засасывать большие объекты, включая автомобили. Яма расположена недалеко от парковки, с которой не знающие местность люди легко могут съехать в реку. Он предположил, что это произошло с Кеном Мартином, и в итоге нашел его машину.

Полиция пока не подтвердила закрытие дела. Останки отправят на экспертизу. Специалист считает, что среди найденных останков могут быть кости третьего ребенка Мартинов.

Ранее жители Хабаровского края обнаружили мужчину, почти неделю дрейфовавшего на бочке из-под солярки в Охотском море. Мужчина погиб. По данным источника, тело 36-летнего россиянина нашли на побережье в Тугуро-Чумиканском районе.

пропавшие
дайверы
США
утопленники
