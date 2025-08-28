День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 06:17

Фикус дома — обалденный лайфхак: меньше пыли, больше энергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще наши прабабушки знали: комнатные растения — это не только красота, но и польза для здоровья и уюта. Фикус заслуженно называют природным пылесосом. Стоит поставить горшок в комнате, и пыли станет меньше, а уборка потребуется реже.

Как это работает

Листья фикуса способны притягивать и удерживать пылевые частицы. Благодаря этому воздух в помещении становится чище, а мебель дольше остается аккуратной. Чтобы растение справлялось с задачей максимально эффективно, достаточно время от времени мыть листья под душем или опрыскивать их водой.

Бонус от фикуса

Считается, что фикус не только очищает воздух, но и снижает уровень негатива в доме. Эзотерики уверяют, что это растение помогает наладить микроклимат, улучшить настроение, а также создать атмосферу гармонии.

Поэтому фикус — это не просто зеленый акцент в интерьере, а настоящий союзник в вопросах уюта, энергии и даже благополучия. При выборе места для него стоит учитывать не только эстетику, но и проверенные временем рекомендации по расположению.

Ранее были названы многолетники, которые выживут в любых российских климатических условиях.

растения
цветы
советы
чистота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.