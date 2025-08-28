День знаний — 2025
28 августа 2025 в 10:11

23 туриста оказались под угрозой эвакуации из-за пожара под Геленджиком

Из-за лесного пожара 23 человека на берегу Черного моря оказались отрезаны от путей эвакуации, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, сейчас к туристам направлен катер, с помощью которого их вывезут в безопасное место.

Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место, — сказано в сообщении.

В МЧС рассказали, что площадь лесного пожара составляет 3,2 гектара. На месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что возгорание началось после атаки украинских БПЛА. По его словам, часть туристов смогли эвакуировать в сельскую школу, где организовали пункт временного размещения.

До этого лесной пожар возник на территории села Варваровка вблизи Анапы. Огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В ликвидации возгорания тогда были задействованы 37 единиц специальной техники и более 100 человек.

