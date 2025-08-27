Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой Британка избежала тюрьмы за домогательства к незнакомому мужчине в ресторане

В Великобритании 44-летняя женщина, находясь в сильном алкогольном опьянении, домогалась мужчины, который праздновал с женой свое выздоровление от рака и 40-летие свадьбы, пишет Daily Mail. Инцидент произошел в ресторане на берегу реки Стаур.

По данным издания, женщина села на колени мужчине и сделала неожиданное предложение, касающееся его полового органа. Он оттолкнул незнакомку, на что она плюнула в него и расцарапала лицо до крови. Во время судебного заседания женщина признала вину и принесла извинения. Ее приговорили к общественным работам, а также штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей) в качестве компенсации.

До этого в Великобритании женщине, занявшейся сексом у дверей магазина и позже напавшей на полицейского, удалось избежать заключения под стражу. Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда 40-летняя Сара Кроуфорд в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом на улице у входа в магазин. Все происходило на глазах прохожих, среди которых были даже дети. Суд назначил ей условный срок и штраф.