27 августа 2025 в 19:24

Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки

В Дагестане обнаружено тело упавшей в реку 18-летней девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели обнаружили тело 18-летней девушки, которая упала с моста в реку Терек в дагестанском Кизляре утром 26 августа, сообщает Кизлярский информационный центр. Труп нашли в трех километрах от места происшествия.

Тело 18-летней девушки, упавшей в реку Терек, найдено. Приносим соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

В поисках участвовали сотни добровольцев — они проходили русло реки метр за метром. Для того чтобы снизить уровень воды, было перекрыто течение.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари обнаружили тело новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

Ранее в Кронштадте четырех подростков-спортсменов из Москвы унесло в залив на катамаранах. Группа несовершеннолетних отдыхала на пляже без сопровождения взрослых, когда решила совершить водную прогулку. Подростки не рассчитали силы течения и оказались отнесены далеко от берега. На помощь прибыли спасатели. Они эвакуировали детей.

Дагестан
реки
происшествия
МЧС
