Тело младенца нашли на свалке в Ленобласти СК: на свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденного ребенка

Во Всеволожском районе Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщили в региональном управлении СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

23 августа 2025 года на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района тела новорожденного младенца мужского пола с пуповиной. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которую возглавил исполняющий обязанности руководителя городского следственного отдела. В группу вошли следователи, криминалисты, полицейские и эксперт. Сейчас они проводят все необходимые процедуры, чтобы выяснить обстоятельства и найти виновных.

Ранее в Хакасии житель Черногорска из ревности зарезал сожительницу и ранил ее шестилетнюю дочь. Девочка получила ранения лица, головы, рук и лишилась пальца. Медики провели трехчасовую операцию по восстановлению конечности. Подозреваемый задержан, находится под стражей и ожидает суда.