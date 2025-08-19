Британка занялась сексом на глазах у детей и избила полицейского В Британии женщине дали условный срок за секс на улице и нападение на полицию

В Великобритании женщине, занявшейся сексом у дверей магазина и позже напавшей на полицейского, удалось избежать заключения под стражу, сообщает Chronicle Live. Суд назначил ей условный срок и штраф.

Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда 40-летняя Сара Кроуфорд в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом на улице у входа в магазин. Все происходило на глазах прохожих, среди которых были даже дети.

После многочисленных звонков очевидцев полиция задержала нарушительницу. В мае суд приговорил ее к общественным работам и штрафу в 120 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей).

Однако уже в июне Кроуфорд снова оказалась в поле зрения стражей порядка. На этот раз она выкидывала на улицу товары из магазина и ударила полицейского. В августе суд повторно рассмотрел ее дело и приговорил женщину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

