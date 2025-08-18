Сын изнасиловал пожилую мать в наказание за секс с другими мужчинами В Индии мужчина изнасиловал пожилую мать из-за измен отцу

В Дели 39-летний мужчина дважды изнасиловал 65-летнюю мать за то, что в детстве она занималась сексом с другими мужчинами у него на глазах, сообщает Patrika News. Отмечается, что насильник рассказал об изменах матери отцу и даже просил его развестись.

О произошедшем стало известно сестре подозреваемого. Именно она уговорила мать подать заявление в полицию. В итоге насильника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Пермском крае мужчина попытался изнасиловать семилетнюю девочку. По данным ведомства, он надругался над школьницей на глазах двух ее сверстников, а затем скрылся. Следователи Пермского межрайонного следственного отдела совместно со специалистами регионального управления СК и оперативниками ГУ МВД провели комплекс необходимых мероприятий.

Кроме того, в Свердловской области разгорелся скандал вокруг местного предпринимателя, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. Источники утверждают, что мужчина знакомился с девочками-подростками на улице и пытался выкупить у них девственность.