Лавочник начал торговать останками людей из-за лазеек в законах

Житель Великобритании Генри Скрэгг, владеющий магазином «Диковинки с пятого угла» в Эссексе, торгует останками людей из-за пробелов в законах, сообщает газета The Guardian. В частности, на прилавках можно найти человеческие черепа, мумифицированные части тел и кошельки из человеческой кожи. Магазин также предлагает клиентам ежемесячную подписку на продукцию.

На веб-сайте магазина продается ежемесячная подписка на покупку человеческого черепа (каждый месяц покупателям высылается череп по выбору магазина), мумифицированных частей тела, усохших голов, масок и кошельков из человеческой кожи, — говорится в публикации.

Как утверждает сам Скрэгг, он готов на все, когда дело доходит до вещей из человеческих останков. При этом он подчеркивает, что все материалы для изделий получены из этических источников.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга в подвале старого дома нашли человеческие останки. Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ. Сотрудники жилищно-эксплуатационной службы рассказали, что в подвале дома найдены человеческие кости.