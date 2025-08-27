Вторая жизнь бутылки: стильное кашпо своими руками за вечер

Пятилитровые пластиковые бутылки чаще всего отправляются в мусор. Но из них легко сделать красивое и полезное украшение для дома — оригинальное кашпо. Для этого потребуется сама бутылка и бамбуковая салфетка-циновка.

Пошаговый мастер-класс:

Подготовка основы. Отрежьте верхнюю часть бутылки, оставив примерно 15 см в высоту. Салфетка. Разрежьте циновку на две части по 15 см. Покройте морилкой выбранного оттенка. Узор. С помощью клеевого трафарета нанесите рисунок акриловой краской. Обтяжка. Приклейте окрашенную циновку к бутылке. Для полного обхвата используйте обе части. Дно. В качестве основания подойдёт пробковая подставка под горячее. Финиш. Обмотайте верх и низ шпагатом в несколько слоёв.

В результате получается стильное и прочное кашпо, которое легко впишется в интерьер. Такая поделка не только украсит дом, но и поможет дать пластиковым бутылкам вторую жизнь.

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.