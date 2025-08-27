День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:23

Вторая жизнь бутылки: стильное кашпо своими руками за вечер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятилитровые пластиковые бутылки чаще всего отправляются в мусор. Но из них легко сделать красивое и полезное украшение для дома — оригинальное кашпо. Для этого потребуется сама бутылка и бамбуковая салфетка-циновка.

Пошаговый мастер-класс:

  1. Подготовка основы. Отрежьте верхнюю часть бутылки, оставив примерно 15 см в высоту.
  2. Салфетка. Разрежьте циновку на две части по 15 см. Покройте морилкой выбранного оттенка.
  3. Узор. С помощью клеевого трафарета нанесите рисунок акриловой краской.
  4. Обтяжка. Приклейте окрашенную циновку к бутылке. Для полного обхвата используйте обе части.
  5. Дно. В качестве основания подойдёт пробковая подставка под горячее.
  6. Финиш. Обмотайте верх и низ шпагатом в несколько слоёв.

В результате получается стильное и прочное кашпо, которое легко впишется в интерьер. Такая поделка не только украсит дом, но и поможет дать пластиковым бутылкам вторую жизнь.

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.

рукоделие
цветы
изобретения
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.