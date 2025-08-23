Бутылка-убийца засоров — спасение для раковины без химии и затрат

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.

Для начала наполните раковину водой так, чтобы она покрыла сливное отверстие — уровень должен быть выше засора. Затем срежьте дно у пластиковой бутылки с жесткими стенками, оставив горлышко с крышкой.

Горлышко плотно прижмите к сливу, добиваясь максимального контакта, чтобы не терять давление. Быстро сжимайте бутылку снизу вверх несколько раз, создавая давление, которое протолкнет или разрушит засор.

После нескольких циклов отпустите воду из раковины — если засор пробит, она начнёт быстро уходить, сопровождаясь характерным бульканьем. Метод отлично подходит для органических засоров и не повреждает трубы.

Бутылку можно использовать несколько раз. Важно следить, чтобы срезанные края не повредили поверхность раковины. Этот способ не требует химии и подходит для пластиковых и других видов труб.

После прочистки рекомендуется промыть трубы горячей водой для удаления остатков загрязнений и предотвращения повторного засора.

