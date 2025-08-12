Туалет без запаха и плесени — простой лайфхак со спичечным коробком

Каждая хозяйка мечтает о чистом туалете без запахов и плесени. Частая уборка и дезинфекция важны, но есть простой трюк со спичечным коробком, который поможет бороться с влажностью и неприятным ароматом.
Возьмите пустой коробок из-под спичек и наполните его 4–5 таблетками активированного угля, предварительно измельчив их. Плотно закройте коробок, а в крышке сделайте несколько маленьких отверстий для вентиляции.
Такой коробок с углем выступит как натуральный абсорбент — он впитает лишнюю влагу, снижая влажность в туалете. В результате неприятные запахи хуже распространяются, а плесень не появляется.
Коробок лучше всего положить за унитазом — он не будет заметен, но останется эффективным. Для сохранения свойств уголь следует периодически менять и просушивать на батарее или подоконнике.
Используя этот простой способ, вы избавитесь от необходимости постоянно маскировать запахи освежителями и защитите туалет от плесени.
