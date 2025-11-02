Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:18

Старый ковер — не мусор: безумные идеи для второго шанса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбрасывать потрепанный ковер — расточительство. Его плотная структура и износостойкость открывают простор для креатива. Переосмыслив назначение, можно получить массу полезных предметов для дома и дачи.

Из куска ковра выйдет прочный коврик для прихожей или лежанка для питомца. В гараже он послужит утеплителем для бетонного пола, а в машине — заменой изношенных ковриков. Любителям йоги подойдет как мягкий настил для тренировок. Для садового уголка ковровая ткань станет мягкой обивкой мебели.

На природе кусок ковра защитит от сырости под палаткой, а в комнате снизит эхо, если разместить на стене. Из обрезков создают панно в стиле пэчворк или жесткую щетку для чистки обуви. Даже изголовье кровати или пуфик можно обить ковровой тканью.

Так старый ковер обретет новую жизнь, а вы сэкономите ресурсы и уменьшите количество отходов.

Ранее сообщалось, что многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда! Но знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и долговечность вашего напольного покрытия?

