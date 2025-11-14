Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:28

Чистый ковер без хлопот: как легко убрать пятна и освежить ворс подручными средствами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ковер создает уют в доме, но быстро накапливает пыль и пятна, что может вызывать дискомфорт. Полноценная стирка не всегда возможна, но это не повод мириться с грязью. Существуют удивительно простые и эффективные способы вернуть вашему ковру свежесть и чистоту, используя лишь то, что уже есть на вашей кухне.

Секрет идеальной чистоты кроется в двух доступных средствах. Первый помощник — это обычное мыло, из которого можно приготовить мягкий чистящий раствор. Его нужно вспенить и равномерно нанести на всю поверхность ковра, а затем обработать ворс мягкой щеткой, особенно тщательно проходя участки с пятнами.

После полного высыхания останется лишь пропылесосить покрытие, чтобы удалить остатки средства вместе с грязью. Второй волшебный продукт — пищевая сода, разведенная в теплой воде. Этот раствор также распыляется на ковер, аккуратно втирается и оставляется до полного высыхания. Сода прекрасно впитывает все загрязнения и посторонние запахи, оставляя после себя лишь кристальную чистоту и ощущение свежести, что особенно важно для семей с детьми и аллергиков.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

