Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:07

Спасаем любимый ковер: народный способ сохранить яркие краски надолго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замечали, как быстро тускнеют любимые ковры, утратив первоначальную красоту? Немецкие хозяйки знают верный способ освежить расцветку любимого покрытия без ущерба для качества и кошелька.

Основой чудесного рецепта послужили обычные продукты: горсть качественной морской соли и стакан свежего молока. Нужно лишь растереть соль с молоком до консистенции густой каши и мягкими массирующими движениями втирать получившийся состав в ворсинки ковра.

Оставляем «маску» на полчаса и отправляемся заниматься своими делами. Спустя положенное время снимаем верхний слой нежестким инструментом вроде шпателя или лопаточки и окончательно промываем ковер чистой водой. Так просто — и покрытие снова радует ярким цветом и ухоженным видом!

Ранее сообщалось, что пластиковые окна порой преподносят неприятный сюрприз — запотевшие стекла и лужицы воды на подоконнике. Это не только портит вид, но и грозит появлением плесени.

ковры
советы
уборка
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата, когда Дед Мороз приедет в Москву
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.