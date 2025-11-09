Спасаем любимый ковер: народный способ сохранить яркие краски надолго

Замечали, как быстро тускнеют любимые ковры, утратив первоначальную красоту? Немецкие хозяйки знают верный способ освежить расцветку любимого покрытия без ущерба для качества и кошелька.

Основой чудесного рецепта послужили обычные продукты: горсть качественной морской соли и стакан свежего молока. Нужно лишь растереть соль с молоком до консистенции густой каши и мягкими массирующими движениями втирать получившийся состав в ворсинки ковра.

Оставляем «маску» на полчаса и отправляемся заниматься своими делами. Спустя положенное время снимаем верхний слой нежестким инструментом вроде шпателя или лопаточки и окончательно промываем ковер чистой водой. Так просто — и покрытие снова радует ярким цветом и ухоженным видом!

