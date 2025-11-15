Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:28

Затупилась иголка: как легко вернуть ей остроту с помощью подручных средств

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Каждой рукодельнице знакома досада, когда любимая швейная игла перестает легко входить в ткань и начинает цепляться за нити. Работа с тупым инструментом не только замедляется, но и может испортить внешний вид будущего изделия. Не стоит спешить с заменой, ведь вернуть иголке былую остроту можно простыми способами, используя то, что есть в каждом доме.

Для быстрой заточки отлично подойдет обычный брусок твердого мыла. Нужно просто несколько раз воткнуть иголку в мыло на всю длину острия, а затем проколоть кусочек мягкой ткани, чтобы очистить ее от мыльных частиц.

Еще один надежный способ — использовать косметическую пилочку для ногтей. Положите ее на стол и аккуратно, под небольшим углом, проведите кончиком иглы по абразивной поверхности, плавно поворачивая ее. Всего несколько таких движений — и ваша иголка снова будет острой, готовая легко скользить даже через самую плотную ткань.

Ранее сообщалось, что многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда!

Проверено редакцией
иголки
шитье
рукоделие
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.