Затупилась иголка: как легко вернуть ей остроту с помощью подручных средств

Каждой рукодельнице знакома досада, когда любимая швейная игла перестает легко входить в ткань и начинает цепляться за нити. Работа с тупым инструментом не только замедляется, но и может испортить внешний вид будущего изделия. Не стоит спешить с заменой, ведь вернуть иголке былую остроту можно простыми способами, используя то, что есть в каждом доме.

Для быстрой заточки отлично подойдет обычный брусок твердого мыла. Нужно просто несколько раз воткнуть иголку в мыло на всю длину острия, а затем проколоть кусочек мягкой ткани, чтобы очистить ее от мыльных частиц.

Еще один надежный способ — использовать косметическую пилочку для ногтей. Положите ее на стол и аккуратно, под небольшим углом, проведите кончиком иглы по абразивной поверхности, плавно поворачивая ее. Всего несколько таких движений — и ваша иголка снова будет острой, готовая легко скользить даже через самую плотную ткань.

