Старая советская люстра в новом образе: как превратить ненужный светильник в оригинальную подставку для цветов

Не спешите выбрасывать старую многорожковую люстру, которая могла достаться вам от бабушки. Вместо этого дайте ей новую жизнь — она легко превращается в стильную подставку для комнатных растений. Такое решение не только украсит интерьер, но и станет настоящим эксклюзивом.

Шаг 1. Подготовка люстры

Выберите люстру с прочным металлическим каркасом и съемными плафонами из стекла или пластика. Удалите всю электропроводку и патроны — это важно для безопасности. Затем тщательно вымойте конструкцию мыльным раствором, а металлические части обезжирьте уксусом или лимонной кислотой.

Шаг 2. Дренажные отверстия

Плафоны будут выполнять роль горшков. В их дне необходимо сделать отверстия для стока лишней влаги.

В стеклянных плафонах отверстия аккуратно сверлятся алмазным сверлом при постоянном охлаждении поверхности водой.

В пластиковых плафонах проще: дно можно прожечь нагретым гвоздем или просверлить обычным инструментом.

Шаг 3. Наполнение

На дно каждого плафона уложите дренажный слой (керамзит, гальку или битый кирпич). Сверху засыпьте легкий и питательный грунт, лучше специализированную смесь для комнатных растений с добавлением перлита или вермикулита. Оставьте 1–1,5 см до края, чтобы было удобно поливать.

Шаг 4. Финальный штрих

Установите плафоны с землей и растениями обратно на рожки люстры. Подставка готова — осталось лишь повесить её в подходящее место.

Такой декор не только поможет сохранить атмосферу уюта, но и сделает ваш интерьер по-настоящему уникальным.

