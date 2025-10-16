Волшебный свет в каждом доме: как создать сказочный ночник из обычной стеклянной банки своими руками

Если вы хотите создать уют без особых затрат, попробуйте сделать оригинальный ночник из подручных материалов. К тому же это интересный досуг и для детей.

Вам понадобятся стеклянная банка с крышкой (0,5–1 литр), фигурки из картона или дерева, папиросная бумага пастельных тонов, блестки, прозрачный клей, джутовый шпагат и светодиодная гирлянда.

Подготовьте банку: тщательно вымойте и высушите ее. На внутреннюю сторону приклейте фигурку, например, сказочного персонажа. Затем оклейте внешнюю поверхность папиросной бумагой в несколько слоев для создания мягкого рассеивающего эффекта. Аккуратно разгладьте все складки.

Украсьте края банки блестками, нанеся клей и равномерно распределив их по поверхности. Декорируйте крышку джутовым шпагатом и дополнительными элементами: шишками, ягодами или сухоцветами.

Поместите внутрь готовую гирлянду, закрепите батарейный блок и закройте крышкой. Теперь вы можете наслаждаться волшебным сиянием.

