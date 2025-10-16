Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:09

Волшебный свет в каждом доме: как создать сказочный ночник из обычной стеклянной банки своими руками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите создать уют без особых затрат, попробуйте сделать оригинальный ночник из подручных материалов. К тому же это интересный досуг и для детей.

Вам понадобятся стеклянная банка с крышкой (0,5–1 литр), фигурки из картона или дерева, папиросная бумага пастельных тонов, блестки, прозрачный клей, джутовый шпагат и светодиодная гирлянда.

Подготовьте банку: тщательно вымойте и высушите ее. На внутреннюю сторону приклейте фигурку, например, сказочного персонажа. Затем оклейте внешнюю поверхность папиросной бумагой в несколько слоев для создания мягкого рассеивающего эффекта. Аккуратно разгладьте все складки.

Украсьте края банки блестками, нанеся клей и равномерно распределив их по поверхности. Декорируйте крышку джутовым шпагатом и дополнительными элементами: шишками, ягодами или сухоцветами.

Поместите внутрь готовую гирлянду, закрепите батарейный блок и закройте крышкой. Теперь вы можете наслаждаться волшебным сиянием.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки выбрасывают засохшие лимоны, не подозревая об их ценных свойствах. На самом деле такие цитрусовые — настоящие сокровища для домашнего хозяйства. Их природная кислота сохраняется даже после высыхания, что делает их отличным натуральным чистящим средством.

Читайте также
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Общество
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Старая советская люстра в новом образе: как превратить ненужный светильник в оригинальную подставку для цветов
Общество
Старая советская люстра в новом образе: как превратить ненужный светильник в оригинальную подставку для цветов
20 потрясающих идей: что можно сделать из эпоксидной смолы
Семья и жизнь
20 потрясающих идей: что можно сделать из эпоксидной смолы
Кирпичный мангал и печь для дачи: как сделать самому за выходные
Семья и жизнь
Кирпичный мангал и печь для дачи: как сделать самому за выходные
Бросаю в унитаз лавровый лист — в туалете стоит неописуемый аромат: гениальный лайфхак хозяек
Общество
Бросаю в унитаз лавровый лист — в туалете стоит неописуемый аромат: гениальный лайфхак хозяек
поделки
уют
интерьер
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я дед»: Маликов раскрыл отношение к мату в песнях
Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.