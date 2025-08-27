День знаний — 2025
Цветет всю осень и до морозов: этот цветок превратит клумбу в огненный шар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок превратит вашу клумбу в огненный шар. Он цветет всю осень и до морозов, быстро разрастается и с каждым годом становится все пышнее!

Гелениум — это настоящий осенний фаворит, который преображает сад яркими красками, когда большинство растений уже отцвели. Его главное достоинство — продолжительное цветение с июля до октября, а иногда и до первых заморозков, если осень теплая. Яркие цветы-ромашки в огненных оттенках (желтые, оранжевые, красные, бордовые) собраны в пышные соцветия, которые привлекают бабочек и пчел, оживляя осенний сад.

Гелениум абсолютно неприхотлив: растет на любых почвах, кроме заболоченных, любит солнце, но выносит и полутень. Он зимостоек, не требует укрытия, а его высокие кусты (до 1,5 м) идеальны для заднего плана клумб или создания живых изгородей. Единственный уход — полив в засуху и обрезка под корень поздней осенью.

Ранее стало известно, что посадить на клумбу в августе, чтобы уже зимой увидеть первые цветы.

