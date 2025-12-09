ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:32

Пышное чудо, которое взрывается красотой в мае: переносит засуху и растет на одном месте годами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Украсьте свой сад невероятно пышным и красивым кустом, который поразит своим великолепием весной. Речь о сирени обыкновенной, а точнее о ее махровых сортах. Это пышное чудо взрывается красотой уже в мае!

В период цветения этот кустарник превращается в настоящий водопад из густых соцветий-гроздей длиной до 25 см, полностью покрывающих растение. Современные сорта сирени поражают разнообразием: от классических лиловых и белых оттенков до экзотических пурпурных, желтых и даже двуцветных вариаций. Сирень отличается исключительной морозостойкостью, легко переносит засуху и может расти на одном месте десятилетиями, с каждым годом становясь все пышнее.

Для раннего и обильного цветения посадите куст на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Сирень прекрасно смотрится как в одиночных посадках, так и в живой изгороди, наполняя весь сад своим неповторимым тонким ароматом.

Ранее был назван многолетник, который в тени цветет пышнее, чем на солнце.

Проверено редакцией
