Цветет пышнее в тени, чем на солнце: многолетник для дачников, которые мечтают о красивом саде

Если вы ищете идеальное растение для тенистого места, которое гарантированно будет радовать пышным цветением, то ваш выбор — астильба.

Этот многолетник уникален тем, что он не просто мирится с тенью, а настоятельно требует ее, так как на ярком солнце его листья и нежные соцветия могут выгорать. Астильба поражает разнообразием сортов: ее пушистые метелки могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, красными и пурпурными, создавая яркие пятна в самых сумрачных уголках сада с июня по август. Она совершенно неприхотлива: требует минимального ухода, зимостойка и хорошо растет на любой почве.

Посадив астильбу, вы получите эффектное, долгоцветущее растение, которое с каждым годом будет становиться только пышнее и краше, превратив проблемную зону у забора в изысканный и живописный уголок.

