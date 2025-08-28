Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, звучат страшно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что Пауэр словно переживает, дадут ли ее усилия нужные результаты.

Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла, — резюмировала Захарова.

Так она отреагировала на признание Пауэр, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. При этом представитель МИД отметила: сам факт того, что экс-посол беседовала с этими людьми, уже ужасает.

Ранее Захарова рассказала, что Санду и ее западные партнеры раскачивают ситуацию внутри Молдавии за счет процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Запад уже давно попирает демократические нормы, констатировала дипломат.

Тем временем военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец указал, что Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации. Мишенью для провокаций могут стать в том числе склады для артиллерийских боеприпасов в Колбасне.